Rui Rocha recusa tirar ilações e realça moção da oposição "amplamente derrotada"

Ainda assim a tirar ilações, Rui Rocha diz que seria sobre " uma moção que foi apresentada que foi amplamente derrotada quando utilizava questões que pareciam abertas no partido, como as inerências da Comissão Executiva e a segunda volta à das eleições internas como cavalos de batalha. E essa moção foi derrotada. Faz sentido tirar grandes ilações disso na minha opinião, não. Mas se houvesse que tirar, pois essa seria a ilação a tirar", sublinhou.

“ Não creio que de uma discussão estatutária haja conclusões a tirar , seja do ponto de vista da direção ou dos pretendentes à condução do partido", disse Rui Rocha à chegada para o segundo de dois dias de convenção que se realiza em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

Depois de chumbadas as duas propostas de alterações aos estatutos no primeiro dia da VIII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal, o presidente do partido diz que “não há ilações a tirar”.

Depois de ontem ter defendido que a proposta do Conselho Nacional que apoiou, também chumbada, seria necessária para tornar o partido mais forte, Rui Rocha recorda que os estatutos atuais do partido já tinham sido suficientes para a eleição do primeiro deputado à Assembleia da República e os primeiros deputados ao Parlamento Europeu.

Questionado sobre a incapacidade de não ter conseguido convencer os militantes do partido a votar na proposta do Conselho Nacional, o presidente da IL, sublinha que os militantes apenas disseram que os estatutos atuais “são adequados”. “Nós achávamos que nessa proposta do Conselho Nacional havia coisas importantes, mais a ver com o início das reuniões do quórum que temos alguns problemas organizativos nessa matéria, mas o partido entendeu que os estatutos atuais estavam bem ou pelo menos que as propostas que foram apresentadas não mereciam o suficiente entusiasmo para mudar”, disse.

Rui Rocha afirma que a atividade do política do partido não fica condicionada e que “não crê” que aconteça uma grande divisão do partido na Convenção durante a discussão do programa político que acontece este domingo.

O presidente da IL recusa ainda avançar com nova revisão estatutária no partido por não acreditar que exista “energia suficiente” para voltar a abrir o debate.