“Não ganhámos nenhum voto neste fim de semana", lamenta Cotrim de Figueiredo

Ainda assim, Cotrim de Figueiredo defende que "ter boas ideias e ter melhores ideias não chega" e acrescenta que na VIII Convenção Nacional, a IL deu vários exemplos de estar às vezes "fechada na sua própria cabeça, como se o liberal acabasse no pescoço e não passasse para o resto do corpo".

O antigo líder do partido recorda ainda o resultado conseguido com a campanha otimista para as eleições europeias, sublinhando que “é esse o partido que se quer que saia da convenção”.

Na aula de dez minutos na VIII Convenção Nacional, o eurodeputado da Iniciativa Liberal diz que o partido tem de aprender a comunicar e a fazer política. Cotrim de Figueiredo reconhece que essa incapacidade é um problema de "qualquer partido político" e realça que é necessário "mudar a forma de fazer e comunicar política".