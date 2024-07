"Esperança", "derrocada" e cautela. Reações portuguesas às eleições em França

"Esperança", "derrocada" europeia e alguma cautela, foram estas algumas das reações de políticos portugueses às estimativas dos resultados da segunda volta das eleições legislativas em França, que apontam para uma vitória da aliança de esquerda Frente Nacional Popular e para uma derrota da União Nacional, de extrema-direita.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está alinhado com a posição do homólogo francês, Emmanuel Macron, e prefere para já não alongar-se em comentários. Sublinha apenas que a decisão do povo é sempre uma boa decisão.

“Se o Presidente francês não sabe o que dizer, imaginem o Presidente português sobre o que se passa num país amigo. Observo atentamente o que se passa, porque é muito importante para a Europa. Vamos esperar os resultados finais e depois, amanhã ou depois de amanhã, falarei. O que o povo decide está bem decidido”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas à saída da Sé de Beja, no final da cerimónia de ordenação episcopal do novo bispo, D. Fernando Paiva.