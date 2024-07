Dois dias liberais que levaram a empate técnico entre tendências

Do outro lado, a chamada oposição interna pouco se fez representar em Santa Maria da Feira. Tiago Mayan Gonçalves vestiu o escudo da linha de oposição e foi o único a marcar presença na VIII Convenção. O ex-candidato presidencial apoiado pela IL faz parte do movimento “Unidos pelo Liberalismo” que trouxe uma proposta de alteração aos estatutos “Estatutos +Liberais” que acabou por dificultar a aprovação da proposta do Conselho Nacional apoiada pela direção do partido.

Nem o apelo do presidente da IL, nem do eurodeputado eleito João Cotrim de Figueiredo foram suficientes para a aprovação da proposta do Conselho Nacional que Rui Rocha entendeu como uma vontade dos militantes em manter o que está definido nos estatutos desde 2021.

O fim de semana testou quer a atual direção quer a oposição interna do partido, metade do tempo acabou desperdiçado com o chumbo das duas propostas de alteração aos estatutos. Situação que deu para “corar” quer a cara da oposição interna, quer a cara da atual direção que não quer fazer segundas leituras. Aliás, o presidente da Iniciativa Liberal diz que a única conclusão a ser tirada foi a derrota por grande margem da proposta da oposição interna, quando nenhuma seguiu em frente.

Para além de ter recebido pouco mais de 20% dos votos a favor, o primeiro subscritor dessa proposta, Miguel Ferreira da Silva – primeiro presidente da IL- não esteve presente fisicamente. Interveio à distância. Pelas intervenções a discussão parecia dividida, mas na votação a maioria optou pelo que era defendido pela direção do partido. Tiago Mayan Gonçalves, ainda com o escudo da oposição, manteve as críticas ao “bloqueio” do regimento.

O impasse do primeiro dia fez com que os liberais acabassem por ir para casa mais cedo onde se esqueceram no segundo dia da mochila das ideologias, isto porque no segundo dia todos se alinharam na aprovação do novo programa político elaborado por Bernardo Blanco, António Costa Amaral, André Abrantes Amaral e Ana Martins.