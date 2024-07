Votação de novos estatutos da IL pode ser dificultada pela oposição interna

Na altura, Tiago Mayan Gonçalves apresentou um manifesto que pede a refundação do partido e mudanças estatutárias e regulamentares para garantir a "tão desejada transparência e participação". O documento "Estatutos + Liberais" também assinado pelo primeiro presidente da IL, Miguel Ferreira da Silva e por mais de 200 pessoas.

Mayan Gonçalves criticou, na altura, o que considera ser a incapacidade do partido de agregar e reter valor, afirmando que espera o regresso de antigos membros do partido, como o caso da ex-deputada Carla Castro. Um dos rostos da oposição interna acusou, na altura, a atual direção de ter esquecido a mensagem liberal.

No manifesto apresentado é defendida a descentralização dos poderes da direção da Iniciativa Liberal para os núcleos territoriais, dando-lhes mais autonomia na escolha dos candidatos.

Tiago Mayan Gonçalves, e outros opositores internos no partido, defendem ainda que a Comissão Executiva do partido deve deixar de votar no Conselho Nacional, para "garantir a separação de poderes", e aumentam o número de incompatibilidades para o exercício de cargos internos.

O documento "Estatutos+Liberais" defende que os "deputados da Assembleia da República, ou no Parlamento Europeu, não podem acumular a sua função com cargos no Conselho Nacional, no Conselho de Jurisdição, no Conselho de Fiscalização ou num Grupo de Coordenação Local".

A revisão estatutária, defendida em abril, será levada a discussão este fim de semana onde será votada a proposta de alteração aos estatutos aprovada pela Comissão Nacional da IL.