Rui Rocha acusa Governo de "perder a vontade" de privatizar a TAP

O líder da IL mencionou ainda os “votos desperdiçados” reforçando a medida já há muito defendida pelo partido com o círculo de compensação.

Apelidando a IL de “partido da liberdade”, numa sala onde está também presente a oposição interna do Partido, Rui Rocha defendeu ser importante aprovar as alterações aos estatutos e o novo programa político para que o partido fique “mais forte lá fora”. “ a proposta apresentada pelo Conselho Nacional traz ao partido essa agilidade, essa simplificação, que é importante para que consigamos combater lá fora mais forte para que consigamos continuar a liderar as ideias”, disse.

Depois de serem apresentadas as duas propostas de alteração aos estatutos do Conselho Nacional e da oposição com o programa “Estatutos + Liberais”, Rui Rocha diz que o partido “já ganhou com a discussão”.