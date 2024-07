Reeleitos líderes das concelhias do PS do Porto, Gaia e Coimbra

As concelhias do PS foram este sábado a votos. Tiago Barbosa Ribeiro, João Paulo Correia e Ricardo Lino venceram n Porto, Gaia e Coimbra, respetivamente.

O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro foi reeleito líder da concelhia do PS/Porto com 97,9% dos votos, numa eleição em que era o único candidato.

O deputado na Assembleia da República desde 2015 e vereador na Câmara do Porto sem pelouro desde 2021 pretende com a reeleição "preparar o PS Porto para uma vitória nas eleições autárquicas de 2025".

O também deputado João Paulo Correia foi eleito, com 94,8% dos votos, líder da concelhia do Partido Socialista de Vila Nova de Gaia, numa votação em que destacou o aumento do número de votantes.

A votação, em que obteve 686 votos, “superou a barreira dos 700 militantes”, o que João Paulo Correia considerou, em declarações à Lusa, ter de ser “ainda mais valorizado tratando-se de uma lista única” e porque “reforçou a votação que tinha conseguido há oito meses”.

O deputado Ricardo Lino mantém-se à frente da concelhia socialista de Coimbra com os olhos postos nas eleições autárquicas, depois de vencer, por uma diferença de 72 votos, a lista liderada por Pedro Miguel Martins.

“As eleições são um momento de clarificação política, uma prova de vitalidade e renovação democrática. É por isso que hoje, quero deixar uma saudação particular ao camarada Pedro Miguel Martins, e afirmar que a partir de hoje avançamos juntos, na ação e no trabalho, para vencer desafios e ganhar Coimbra em 2025”, disse Ricardo Lino.