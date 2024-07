Divisão na IL? "Não temo que o céu me caia em cima da cabeça", diz Rui Rocha

O presidente da Iniciativa Liberal rejeita o cenário de divisão interna no partido e diz que não teme as conclusões da VIII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal que decorre este fim de semana em Santa Maria da Feira.

Em causa está a votação de alterações aos estatutos do partido, uma proposta que tem gerado críticas por parte da oposição interna do partido personificada em Tiago Mayan Gonçalves, que já admitiu concorrer à liderança da IL. Apesar da oposição interna Rui Rocha diz que “não teme”.

“Não temo sequer que o céu me caia em cima da cabeça, portanto não temo, não receio, acredito, confio e estou contente. Estou feliz porque a Iniciativa Liberal é um projeto político que se está a afirmar consistentemente no país”, disse à entrada aos jornalistas, com os trabalhos a terem começado quase com uma hora de atraso.