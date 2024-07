Divisão na IL? "Não temo que o céu me caia em cima da cabeça", diz Rui Rocha

Em causa está a votação de alterações aos estatutos do partido, uma proposta que tem gerado críticas por parte da oposição interna do partido personificada em Tiago Mayan Gonçalves, que já admitiu concorrer à liderança da IL. Apesar da oposição interna Rui Rocha diz que “não teme”.

O presidente da Iniciativa Liberal rejeita o cenário de divisão interna no partido e diz que não teme as conclusões da VIII Convenção Nacional da Iniciativa Liberal que decorre este fim de semana em Santa Maria da Feira.

“Não temo sequer que o céu me caia em cima da cabeça, portanto não temo, não receio, acredito, confio e estou contente. Estou feliz porque a Iniciativa Liberal é um projeto político que se está a afirmar consistentemente no país”, disse à entrada aos jornalistas, com os trabalhos a terem começado quase com uma hora de atraso.

No cenário de não ser aprovada a proposta para alteração dos estatutos apresentada pelo Conselho Nacional, Rui Rocha afirma que seria “desejável evoluir para uma versão mais ágil”, mas que se assim não acontecer, os estatutos atuais "não são impeditivos do crescimento liberal”.

Sobre se a discussão na VIII Conceção Nacional irá ou não fragilizar a atual direção, o líder dos liberais volta a negar essa possibilidade. “Independentemente da intensidade da discussão, na segunda-feira, eu próprio e esta comissão executiva estaremos na mesma, à frente do partido, com a mesma intensidade e com energia redobrada, porque chegaremos a segunda-feira seguramente mais ricos”, defende.