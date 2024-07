Cotrim acusa Chega de fazer "mais uma mudança de camisola"

O eurodeputado eleito pela IL, João Cotrim Figueiredo, acusou este sábado o Chega de fazer "mais uma mudança de camisola", ao comentar a nova família política do partido de André Ventura no Parlamento Europeu.

À entrada para a VIII Convenção Nacional da IL, não eletiva, que decorre até domingo em Santa Maria da Feira, João Cotrim Figueiredo foi questionado sobre o anúncio feito na véspera de que o Chega vai integrar o novo grupo político Patriotas pela Europa no Parlamento Europeu, deixando a família política à qual pertencia, Identidade e Democracia.

"É mais uma mudança de camisa, de camisola por parte do Chega. Portanto, mais uma coisa que em eleições se apresentou aos portugueses com uma determinada filiação e agora tem outra", respondeu.

Segundo o antigo líder da IL, "no contexto da aritmética das famílias políticas no Parlamento Europeu vai alterar muito pouco".

Antes, nas suas declarações, Cotrim Figueiredo referiu que a IL "foi o único partido que cresceu em número absoluto de votos".

"Quando se olha para aquilo que foi a quebra [do eleitorado] do partido dos descontentes, chamemos-lhe assim, e se tenta encontrar para onde é que ele se refugiou, refugiou-se certamente na abstenção e na IL", defendeu.

Para o liberal, a IL foi o único partido que "até agora" fez aquilo que é preciso fazer nesta questão.

"É possível não fugir dos temas que são queridos a esses partidos dos descontentes, mas dar-lhe respostas que sejam concretas, que sejam eficazes e fazê-lo com otimismo e com confiança e com isso ser-se capaz de mostrar às pessoas que sim, têm razão nalgumas das queixas e ao sentirem-se desafetados".

"Não têm razão ao achar que só um partido é que as pode representar porque há outros que o conseguem com muito maior efeito e muito maior capacidade de resolver os problemas", enfatizou. .