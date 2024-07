"As empresas já perceberam" que têm de pagar "bons salários"

O presidente da Associação Comercial do Porto diz não ter dúvidas de que “as empresas já perceberam que o mercado é absolutamente dinâmico e que não é possível, hoje, manter bons quadros sem pagar bons salários”. Nuno Botelho sublinha que este é um desafio para o qual os empresários “estão totalmente motivados”, porque “o aumento dos salários é a forma de manter e de fidelizar essa mão de obra” que é essencial.

No habitual espaço semanal de opinião na Renascença, Nuno Botelho comentou o pacote de 60 medidas para relançar a economia, aprovado em Conselho de Ministros. Entre elas, o presidente da Associação Comercial do Porto destaca a decisão de baixar o IRC para 15% em 2027. Uma medida que, na sua opinião, irá facilitar o crescimento de empresas e, consequentemente, fazer subir os salários.

"Ainda recentemente, a Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentou um estudo em que mostrava que, do ponto de vista fiscal, a redução do IRC para os tais 15% poderá ter um impacto no Produto Interno Bruto (PIB) do país muito relevante. Esse impacto irá repercutir-se, naturalmente, no aumento dos salários”, explica.

Nuno Botelho defende “um país que seja mais competitivo, que cresça mais” e que “tenha melhores e maiores empresas”. Nesse sentido, aplaude medidas também aprovadas pelo Conselho de Ministros como "os incentivos à fusão de empresas”, o “alargamento da elegibilidade do IVA de caixa” e a intenção do Estado de “pagar em 30 dias aos fornecedores”.

Norte da semana

Discurso do Secretário de Estado do Turismo: “Pedro Machado fez um discurso muito afirmativo e ambicioso, na Exponor, em Matosinhos, sobre o turismo e lembrou que o peso do setor é muito forte. Representa já perto de 16% do PIB e envolve, direta e indiretamente, 1,2 milhões de pessoas no nosso país. Mas, mais do que falar da situação atual, projetou também o setor para o futuro, ambicionando a que se chegue, em 2033, a 20% do PIB e gerar qualquer coisa como 56 mil milhões de euros de receitas. São, de facto, números impressionantes e que refletem o dinamismo de um setor que tem crescido sempre fruto da iniciativa dos empresários, das entidades de turismo, das associações do setor. Apesar das críticas que existem, tem sido o turismo que tem catapultado o país.”

Desnorte da semana

Silêncio de Nuno Rebelo de Sousa: “A presença de Nuno Rebelo de Sousa na comissão de inquérito ao caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria foi um espetáculo absolutamente lamentável. Eu diria que vai figurar no anedotário da política portuguesa. O programa ‘As três da manhã’, da Renascença, já brinca com isso. Nomeadamente, com a frase dita pelo Dr. Nuno Rebelo de Sousa. Embora ele já tivesse avisado, negou-se a responder a questões do domínio da identificação pessoal. E permitiu-se, com essa postura, ouvir um rol de insinuações sobre os motivos que o levaram a alegadamente ajudar, ou não, a família das gémeas. Foi decadente e desnecessário tudo aquilo que aconteceu. E se tivéssemos dúvidas, hoje já não as temos: de facto, este é um assunto que merece ser esclarecido.”