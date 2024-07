Reino Unido. Pedro Nuno Santos felicita líder trabalhista pela vitória nas eleições

O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, felicitou o líder do Partido Trabalhista pela vitória nas eleições legislativas do Reino Unido e apelou ao início de "uma nova era de progresso e justiça social".

"Felicito Keir Starmer e o povo britânico pela vitória histórica marcada por uma forte participação cívica", disse o socialista, numa mensagem em português, publicada na quinta-feira à noite, na rede social X (antigo Twitter).

"Que se inicie uma nova era de progresso e justiça social para todos", acrescentou.

Também na quinta-feira à noite, Pedro Nuno Santos publicou uma outra mensagem, em inglês, em que defendia que "o povo britânico decidiu o futuro do seu país, e o futuro é Keir Starmer".

O Reino Unido realizou na quinta-feira eleições legislativas para preencher 650 assentos na Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento.

Até agora, foram declarados os resultados de 39 assentos na Câmara dos Comuns, tendo 34 sido conquistados pelo Partido Trabalhista, dois pelo Partido Conservador do primeiro-ministro, Rishi Sunak, dois pelos Liberais Democratas e um pelo Partido Reformista.

De acordo com projeções para as estações BBC, Sky e ITV, o Partido Trabalhista vai ganhar as com uma larga maioria absoluta, eleger 410 dos 650 deputados, enquanto o Partido Conservador cai para 131 parlamentares.