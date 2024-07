PCP quer lançar a discussão para avançar com obra do novo aeroporto de Lisboa

O Partido Comunista organiza esta sexta-feira de manhã, no Parlamento, uma audição pública em que convida várias entidades a participarem num debate sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa, a nova travessia do Tejo e a alta velocidade ferroviária.

O deputado António Filipe refere que são obras estruturantes e necessárias ao país, mas até agora tudo não passou de um anúncio por parte do Governo e que há uma grande indefinição sobre várias matérias, entre elas a calendarização.

“Temos de saber mais coisas, por exemplo se vai estar pronto a tempo do Mundial de Futebol [de 2030], quais as condições financeiras, se a intenção do Governo é criar parcerias público-privadas com tudo o que isso implica e com as consequências negativas que já conhecemos de outros casos. Se está prevista uma calendarização, que responsabilidades vão ser assumidas pelas empresas que atuam nestes setores, como por exemplo a ANA”, refere António Filipe em declarações à Renascença.