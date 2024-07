Pedro Sánchez recebe António Costa e promete cinco anos de trabalho pela Europa

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, recebeu esta quinta-feira o presidente eleito do Conselho Europeu, António Costa, um "forjador de consensos" com quem quer melhorar a competitividade da Europa, enfrentar as alterações climáticas e garantir a paz.

"Hoje reuni-me com o presidente eleito do Conselho Europeu, o meu grande amigo António Costa. Temos cinco anos pela frente, que dedicaremos a melhorar a competitividade da União Europeia para alcançar mais e melhores empregos, lutar contra as alterações climáticas e garantir a paz na Europa", escreveu Pedro Sánchez na rede social X.

António Costa foi recebido no palácio da Moncloa, em Madrid, a sede do governo espanhol.

"Querido António, confio plenamente em ti como forjador de consensos entre líderes europeus. Muita sorte!", desejou o líder socialista do executivo espanhol na mesma publicação.

O ex-primeiro-ministro português Costa foi eleito há uma semana pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio e toma posse em 01 de dezembro deste ano.

António Costa será o primeiro português e o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu, e vai suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, que junta os chefes de Governo e de Estado da União Europeia.

Os líderes dos 27 Estados-membros propuseram também Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. Ambas terão de sujeitar-se à votação no Parlamento Europeu.