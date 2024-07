Miranda Sarmento quer regresso de incentivos fiscais a estrangeiros qualificados

O ministro das Finanças quer reintroduzir incentivos fiscais a estrangeiros qualificados que tinham sido removidos durante a governação de António Costa

Em entrevista ao "Financial Times", Joaquim Miranda Sarmento confirma a vontade do atual Governo em retomar estes incentivos, mas realça que os pensionistas estrangeiros não terão um regime especial.

O plano deve ser discutido e anunciado dentro do pacote de 60 medidas para impulsionar a economia, no âmbito do Conselho de Ministros desta quinta-feira que se realiza em Oliveira de Azeméis.

Estrangeiros que permaneçam em Portugal pelo menos durante meio ano e tenham residência fiscal no país poderão voltar a pagar 20% de IRS.



A medida deverá ser debatida, depois, no Parlamento e o ministro das Finanças acredita que pode ser viabilizada com votação favorável de outros partidos.