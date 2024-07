Sigilo profissional no caso das gémeas? "Advogado é obrigado a manter segredo"

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao caso das gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria volta esta quarta-feira às audições, mas ainda quente continua a audição suspensa ao advogado dos pais das crianças. Esta terça-feira à tarde, a CPI recebeu o parecer da Ordem dos Advogados que confirma que Wilson Bicalho deve manter o sigilo profissional por estar a defender a mãe das crianças.

À Renascença, o advogado Paulo Saragoça da Matta sublinha que mesmo com um parecer que dissesse o contrário o Parlamento "não o poderia obrigar a violar o segredo profissional". "Ainda que esteja dispensado pela própria Ordem dos Advogados, o advogado pode manter o segredo profissional, ninguém o pode obrigar, só em processo criminal é que pode ser quebrado o sigilo profissional", diz.

Paulo Saragoça da Matta realça que não é por se tratar de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tem o direito de obrigar a violação do sigilo profissional. "Ninguém está acima da lei, nem quem faz a lei que neste caso são os deputados", afirma o advogado.

Em cima da mesa da CPI está a possibilidade de se pedir o levantamento de sigilo profissional, no entanto, Paulo Saragoça da Matta lembra que para se recorrer ao Tribunal da Relação de Lisboa teria de ser no âmbito de um processo criminal em que os mecanismos previstos na lei seriam aplicados, acrescentando que "esses mecanismos não estão previstos para as comissão parlamentares de inquérito".