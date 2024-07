PGR aceita convite para ser ouvida no Parlamento

A procuradora-geral da República, Lucília Gago, mostra-se disponível para ir ao Parlamento prestar esclarecimentos perante os deputados.

Lucília Gago "transmitiu já à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a disponibilidade para aceitar o convite para a audição que aquela lhe endereçou", refere a Procuradoria-Geral da República (PGR), em resposta à Renascença.

A procuradora-geral sugeriu que a audição aconteça após a conclusão do relatório anual de atividades do Ministério Público, que estará pronto dentro de "escassas semanas".

O parlamento aprovou esta quarta-feira, sem votos contra, requerimentos do PAN e do Bloco de Esquerda para que Lucília Gago seja ouvida em Comissão de Assuntos Constitucionais sobre a atuação do Ministério Público.



Na reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, foi também salientado o caráter “de urgência” inerente ao requerimento do Bloco de Esquerda, indiciando que a audição se deverá realizar nas próximas semanas, antes da interrupção dos trabalhos parlamentares para férias do verão.



[em atualização]