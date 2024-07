"Lobista", "cobarde", pivot de "processos ilegítimos". Nuno Rebelo de Sousa remeteu-se ao silêncio e os deputados não pouparam nas palavras

"Pelas razões que referi não responderei". Esta foi praticamente a única frase que se ouviu da boca de Nuno Rebelo de Sousa na tarde desta quarta-feira, no Parlamento.

O filho do Presidente da República, que reside no Brasil, respondeu por videoconferência às perguntas dos deputados, durante a audição parlamentar da comissão de inquérito ao caso das gémeas.

A conselho dos seus advogados, o filho do Presidente da República invocou o estatuto de arguido no processo-crime que está a ser investigado pelo Ministério Público para não prestar esclarecimentos sobre um alegado envolvimento no favorecimento às duas gémeas brasileiras que foram tratadas no Hospital Santa Maria, em Lisboa, com o medicamento Zolgensma — um tratamento que tem um custo de dois milhões de euros por pessoa.

"Como se remete ao silêncio, todas as hipóteses estão em cima da mesa", afirmou Joana Mortágua

Uma posição que provocou grande descontentamento entre os deputados. João Paulo Correia, do Partido Socialista, sublinhou que “esse silêncio vem adensar as dúvidas e as contradições", enquanto Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, foi taxativa: "Isto para mim tem um nome. Chama-se cobardia".

Nuno Rebelo de Sousa, porém, manteve-se irredutível e João Almeida foi o único que lhe conseguiu arrancar a resposta a uma pergunta. O deputado do CDS-PP quis saber se o presidente da Câmara de Comércio de São Paulo tinha alguma outra atividade. Depois da insistência do presidente da comissão, Rui Paulo Sousa, a resposta (negativa) acabou por chegar.

Assim, na ausência de contraditório, as intervenções dos diversos deputados acabaram por ser também exposições sobre as contradições e alegadas contradições do filho de Marcelo. O Livre optou por não colocar perguntas e Alfredo Maia, do PCP, tentou colocar questões não relacionadas diretamente com o processo, que mesmo não obtiveram resposta.

A bloquista Joana Mortágua disse achar estranha a insistência com que Rebelo de Sousa intercedeu no processo: "Como se remete ao silêncio, todas as hipóteses estão em cima da mesa: desde o altruísmo mais desinteressado até ao lobismo com contrapartidas", argumentou.