"Nunca as forças de segurança colocarão em causa a segurança". Marcelo apela ao diálogo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta terça-feira que "nunca as forças de segurança colocarão em causa a segurança" do país e espera que o diálogo continue entre Governo e polícias.

Marcelo foi questionado pelos jornalistas, em Mangualde, sobre a convocatória feita pelo Chega para a presença das forças de segurança, esta quinta-feira, no parlamento e reiterou que as autoridades "são fatores de segurança exemplares no nosso país", defendendo também que a discussão deve continuar.

"Outra coisa é a discussão do estatuto remuneratório e a sua apreciação entre poder político e as forças de segurança e, aí, penso que o diálogo e as pontes continuarão abertas", acrescentou.

"Diria que, de parte a parte, tem-se a noção de como é importante que o problema seja equacionado e resolvido, portanto, é uma questão de encontrar formas de resolução do problema", apelou Marcelo.