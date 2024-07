Governo da Madeira entrega novo Programa sem certezas mas esperando responsabilidade

O presidente do executivo da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, entregou esta terça-feira um novo Programa do Governo na Assembleia Legislativa sem ter "certezas taxativas" da aprovação, mas esperando "responsabilidade" por parte da oposição.

"Obviamente, na sequência dessas negociações que foram ultimadas esta segunda-feira, com o Chega, neste momento temos condições de apresentar o Programa do Governo", disse o chefe do executivo madeirense, após entregar uma nova proposta ao presidente do parlamento regional, o democrata-cristão José Manuel Rodrigues.



As conversações, "profícuas e de boa-fé", contaram com a participação da IL, do PAN, do CDS-PP e do Chega, e levaram, segundo o governante, à inclusão de 19 propostas no documento.

"Não posso neste momento afirmar taxativamente qual o sentido de voto de cada um destes partidos. Isso cabe a cada partido", afirmou aos jornalistas, declarando-se, ainda assim, confiante "na responsabilidade destes partidos relativamente ao Programa do Governo".

Como exemplos das propostas de outros partidos agora incluídas, Albuquerque indicou, no caso do PAN, a revisão do Estatuto do Provedor do Animal, e, no caso da IL, a criação de um portal da transparência. Em relação ao Chega, foi acolhida a proposta de uma auditoria externa e independente às contas da região e, na sequência das conversações com o CDS-PP, foi definido "procurar, em sede de concertação, uma referência para o salário dos jovens licenciados na Madeira".

As negociações, sublinhou o governante, decorreram "com os partidos que se mostraram disponíveis para continuar a dialogar, com exceção da JPP e do PS/Madeira".