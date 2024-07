PSD diz que acompanha condições de trabalho das forças de segurança "enquanto outros instigam" manifestações

O líder parlamentar do PSD assinalou esta segunda-feira que o partido prefere acompanhar as condições de trabalho no terreno das forças de segurança enquanto outros "instigam as manifestações" e disse estar "absolutamente tranquilo" quanto a eventuais concentrações de polícias no parlamento.

No final de uma visita à Escola da Guarda, o estabelecimento de ensino da GNR, em Queluz, no âmbito das Jornadas Parlamentares do PSD dedicadas ao concelho de Sintra, Hugo Soares explicou porque escolheu participar nesta ação em particular.

"Quis dar um testemunho pessoal pelo trabalho que aqui tem sido feito e assinalar o que para o PSD é essencial: o prestígio, a dignidade o respeito pelas nossas forças de segurança", disse, salientando que esta escola "todos os dias ajuda a formar quadros de excelência" para a GNR.

Questionado sobre o apelo feito no domingo pelo líder do Chega, André Ventura, para uma concentração de polícias na quinta-feira no parlamento, o líder parlamentar do PSD prometeu abordar este tema na abertura das jornadas, marcada para as 15h00, mas deixou uma garantia.

"Estou absolutamente tranquilo com o que vai acontecer na quinta-feira, em nome do PSD queria reiterar o respeito pela nossas forças e serviços de segurança, que todos os dias garantem um conjunto de missões junto das populações, à cabeça das quais a segurança do nosso pais. Por isso, queria dizer que estou absolutamente tranquilo", disse.

Perante a insistência dos jornalistas se se trata de uma partidarização do tema por parte do Chega, Hugo Soares apenas acrescentou, por agora, um recado ao partido de Ventura.

"Enquanto uns instigam à mobilização das forças e serviços de segurança para manifestações, nós vimos aqui reconhecer o seu trabalho e estamos todos os dias no terreno para que as condições de trabalho possam ser cada vez mais de excelência, porque já estão num patamar muito alto", frisou.

O presidente do Chega apelou no domingo a todos os polícias e forças de segurança para que "se mobilizem e compareçam no parlamento" na quinta-feira, data em que o seu partido apresentará projetos para corrigir "uma injustiça histórica", dizendo que o Governo já teve três para o fazer.

Na quinta-feira, numa ordem do dia marcada pelo Chega, o partido leva a debate vários projetos-lei, incluindo um que aplica o regime de atribuição do suplemento de missão - de que usufrui a Polícia Judiciária - à Guarda Nacional Republicana, à Polícia de Segurança Pública e ao Corpo da Guarda Prisional.

As negociações entre o Governo e os sindicatos da PSP e associações da GNR sobre a atribuição de um subsídio de risco permanecem, ao fim de três meses, sem acordo depois de o MAI ter proposto um aumento de 300 euros no suplemento de risco da PSP e GNR, valor que seria pago de forma faseada até 2026, passando o suplemento fixo dos atuais 100 para 400 euros, além de se manter a vertente variável de 20% do ordenado base.

O PSD realiza entre esta segunda-feira e terça-feira, em Sintra, jornadas parlamentares dedicadas ao estado da nação, com o lema "Portugal no bom caminho", que serão encerradas pelo presidente do partido, Luís Montenegro.

O debate do estado da nação, que fecha o ano parlamentar do ponto de vista político, está marcado para 17 de julho.

Antes da abertura formal das jornadas, marcada para as 15:00, pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, os deputados dividiram-se esta segunda-feira de manhã em cinco grupos que visitaram o Centro de Bem-Estar Social de Queluz, a Associação Empresarial de Sintra, uma empresa exploradora de pedra mármore, o Centro de Educação para o Cidadão Deficiente e a Escola da Guarda, o estabelecimento de ensino da GNR, em Queluz.