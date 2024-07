Ministério da Saúde reúne de emergência com presidente do INEM

O Ministério da Saúde vai reunir de emergência com o presidente do INEM. Ao que a Renascença apurou, Luís Meira fez o pedido este domingo e vai ser recebido já esta segunda-feira às 14h00.

Em causa o desconforto causado pelas palavras da ministra Ana Paula Martins, que manifestou estranheza pelo facto do instituto não ter aberto concurso público para a aquisição de quatro helicópteros de emergência médica, com verbas aprovadas em finais de 2023, tal como noticiou esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Ao que a Renascença apurou o concurso foi aberto no início deste ano e recebeu duas propostas com valores muito acima dos determinados pelo governo, que tinha um "teto" de 12 milhões de euros para o efeito. O resultado do concurso ficou a conhecer-se em cenário pré-eleitoral.