Governo quer responsabilizar administrações hospitalares por listas de espera de cirurgias

O Governo quer responsabilizar administrações hospitalares pelas listas de espera de cirurgias, avançou esta segunda-feira o responsável pelo Plano de Emergência para a Saúde, Eurico Castro Alves, nas jornadas parlamentares do PSD, em Sintra.

O antigo presidente do Infarmed revela ainda que há muitos hospitais que escolhem os doentes a operar tendo por base questões economicistas.

“Vamos responsabilizar as administrações dos hospitais no sentido de serem eles os responsáveis pelas listas de espera do seu hospital. E vamos dizer que não podem operar doentes de patologia benigna deixando para trás doentes de patologia benigna porque era mais confortável. Aconteceu em muitos casos que por questões de economia, operavam-se aqueles doentes porque eram mais eficientes do ponto de vista económico”, revelou o responsável pelo Plano de Emergência para a Saúde, apresentado pelo Governo.

Outro tema que foi abordado foi o acesso às maternidades. Eurico Castro Alves diz que a situação agora está muito melhor e que, apesar de existirem ainda urgências encerradas, todas as mulheres estão a ser tratadas.