Ventura defende adesão do Chega ao grupo de extrema-direita europeu de Orbán

O presidente do Chega afirmou este domingo ver "com bons olhos" a integração do seu partido no novo grupo do Parlamento Europeu que está a ser formado por partidos nacionalistas liderados pelo primeiro-ministro húngaro.

Em conferência de imprensa em Lisboa, André Ventura mostrou-se favorável a esta adesão para unir a direita europeia e anunciou que vai promover uma reunião da Direção Nacional do Chega na terça-feira, para que seja convocado um Conselho Nacional alargado do partido para discutir a integração no grupo de Viktor Órban.

André Ventura mostrou-se confiante de que nas próximas horas ou dentro de dias novos partidos de direita populista irão associar-se a este novo grupo no Parlamento Europeu, tal como manifestou a sua convicção numa vitória da extrema-direita nas eleições legislativas francesas de hoje.

Hoje, em Viena, os líderes de três grandes partidos populistas e nacionalistas da Hungria, Áustria e República Checa, liderados pelo primeiro-ministro húngaro ultraconservador, Viktor Orbán, anunciaram a criação de um novo grupo no Parlamento Europeu.

"O objetivo é que este grupo seja, em breve, o mais forte grupo de direita no Parlamento Europeu", disse o líder húngaro, cujo país assume na segunda-feira a presidência rotativa do Conselho da União Europeia.