Tiago Barbosa Ribeiro recandidata-se à liderança do PS/Porto

O deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro recandidata-se à liderança da concelhia do PS/Porto nas eleições de 06 de julho, às quais é o único candidato.

Em comunicado, Tiago Barbosa Ribeiro avança que se recandidata à presidência da concelhia com o lema "Pelo Porto, Ganhar 2025!".

Tiago Barbosa Ribeiro é o único candidato a estas eleições, que decorrem em 06 de julho.

Deputado na Assembleia da República desde 2015 e vereador na Câmara do Porto sem pelouro desde 2021, Tiago Barbosa Ribeiro afirma que esta candidatura "tem como foco preparar o PS Porto para uma vitória nas eleições autárquicas de 2025".

"O PS Porto quer vencer as eleições autárquicas em 2025 e esta candidatura vai garantir as condições para nos prepararmos para esse desafio na cidade", acrescenta o socialista, que concorreu à liderança do município do Porto nas últimas autárquicas.

A candidatura, que tem como mandatário o antigo deputado Pedro Bacelar de Vasconcelos, é apoiada "por todas as secções de residência do PS Porto, pelas lideranças e dirigentes das estruturas da Juventude Socialista e das Mulheres Socialistas, bem como de autarcas em todos os órgãos da cidade", acrescenta.

Natural do Porto, onde nasceu em 1983, Tiago Barbosa Ribeiro é vice-presidente do grupo parlamentar do PS com o pelouro do Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Na última legislatura integrou o grupo de trabalho que conduziu na especialidade a Agenda para o Trabalho Digno, aprovada no início de 2023.

Em 2020 foi eleito membro da Comissão Eventual da Assembleia da República para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da covid-19 e do processo e recuperação económica e social.

Licenciado em Sociologia, com especialização em Trabalho e Organizações pela Universidade do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro tem formação executiva em gestão, pela Universidade do Porto, e frequenta, desde 2019, o mestrado em Economia e Políticas Públicas no Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa.

Em 2015 assumiu a presidência da concelhia do PS do Porto, cargo que ocupou até 2018. Nas eleições desse ano, Renato Sampaio, também deputado, venceu Tiago Barbosa Ribeiro com 51,4% dos votos.

Entre 2018 e 2020 foi presidente da mesa da Comissão Política Concelhia do PS Porto, tendo posteriormente sido eleito presidente da respetiva concelhia.

No Porto já exerceu funções autárquicas na Assembleia de Freguesia do Bonfim, na Assembleia Municipal e na vereação da câmara (sem pelouros).