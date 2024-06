PGR. Ordem na casa, sim... mas sem "precipitar uma crise no Ministério Público"

“Os tempos de hoje não se coadunam com os silêncios do Ministério Público”, alerta na Renascença o presidente da Associação Comercial do Porto.

Comentando a entrevista desta semana do jornal Observador à ministra da Justiça, Nuno Botelho considera que o apelo de Rita Alarcão Júdice para que o sucessor de Lucília Gago à frente da Procuradoria-Geral da República ponha “ordem na casa” no Ministério Público “é a constatação de uma realidade que todos já nós conhecemos”, defende o presidente da Associação Comercial do Porto.

“Caiu um Governo de maioria na República e caiu um Governo na Região Autónoma da Madeira e, até ao dia de hoje, não ouvimos uma palavra sobre o assunto”, critica o empresário e jurista que ressalva que não pretende pôr em causa a atuação do Ministério Público, “o que nem a ministra fez”.

Para Botelho, o que importa é “que perfil de Ministério Público queremos” e a disponibilidade de Pedro Nuno Santos para discutir o assunto revela “sentido de Estado” por parte do líder da oposição.

Questionado sobre a possibilidade de uma eventual exoneração antecipada de Lucília Gago, ainda antes do fim do mandato, em outubro, o presidente da Associação Comercial do Porto considera que “não vale a pena precipitar uma crise no Ministério Público”.

Nuno Botelho diz que as coisas devem “correr o seu curso normal” e “Lucília Gago vai terminar o seu mandato e será conduzida outra pessoa”.