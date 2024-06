PCP aceita reunir com Livre mas lembra que tem projeto autárquico diferente

O secretário-geral do PCP anunciou hoje que o partido aceitou o pedido de reunião do Livre para pensar acordos à esquerda para as autárquicas, mas sublinhou que os comunistas têm um projeto autárquico "distinto de todos os outros".

Em conferência de imprensa após uma reunião do comité central, Paulo Raimundo afirmou que este encontro com o Livre será uma "reunião normal", mas sublinhou as atuais "responsabilidades autárquicas do PCP" e que o partido está "numa disputa pela afirmação desse projeto distintivo".

"Já respondemos afirmativamente no sentido de fazer essa reunião, uma reunião normal, até no seguimento das próprias eleições do Parlamento Europeu é uma reunião normal, vamos aceitar, estamos ainda em fase de agendamento de data, porque estes calendários às vezes não permitem mais cedo", declarou o líder do PCP.

Paulo Raimundo evitou dar uma resposta definitiva sobre a possibilidade de vir a existir uma aliança à esquerda nas próximas autárquicas, reiterando apenas as diferenças das propostas comunistas para as restantes forças e que esta é uma questão que depende dos projetos políticos que forem apresentados.

"Vocês conhecem-nos, tenho reafirmado isto várias vezes, a questão não é a pessoa A, B ou C, não é o objetivo numérico este ou aquele, a questão é os conteúdos, as propostas, as soluções para as populações e um projeto que responda aos problemas das populações", afirmou.

O secretário-geral do PCP defendeu ainda que o histórico comunista nas autarquias tem "provas dadas" e mostra um "trabalho diferenciado, com um caminho de construção, de envolvimento de outras pessoas, muitas independentes, gente que se associa à CDU pelo projeto que tem e pela resposta que dá aos problemas".

"Não é propriamente uma coisa que não se possa comparar, pode-se comparar, com provas dadas, e é nisso que estamos a trabalhar, estamos a trabalhar empenhados", acrescentou Paulo Raimundo.

O líder comunista adiantou ainda que o partido tem também agendada uma reunião para a próxima semana com o Partido Ecologista "Os Verdes" para abordar as questões autárquicas e analisar os resultados das eleições europeias.

O Livre anunciou no passado dia 23 que pediu reuniões com as lideranças do PS, Bloco de Esquerda (que já aceitou o convite), PCP e PAN para analisar a situação política atual, na sequência das últimas eleições para o Parlamento Europeu, e pensar já nas autárquicas.

Para o Livre, é "imprescindível que o diálogo entre forças progressistas e de esquerda ocorra numa altura de grandes desafios para a democracia nacional e europeia" como os que se estão a enfrentar. .