Suspensa audição do advogado dos pais das gémeas, depois de pedido de audição à porta fechada

(Em atualização)

Foi suspensa a audição ao advogado do pais das gémeas luso-brasileiras, uma hora depois de ter começado, já que Wilson Bicalho pediu que a audição decorresse à porta fechada. Os grupos parlamentares concluíram que, assim, não havia condições para continuar a audição nesta sexta-feira. O presidente da Comissão Parlamentar, Rui Paulo Sousa, tenciona mesmo avançar com queixas contra Wilson Bicalho na Ordem dos Advogados e no Ministério Público.

Todos partidos políticos votaram favoravelmente a suspensão dos trabalhos, com alguns a qualificar a audição como "uma farsa".

No início da audição, o advogado do pais das gémeas tratadas no Hospital Santa Maria, em Lisboa, invocou o "sigilo profissional" a que está obrigado para dizer que não pode responder a algumas questões da Comissão Parlamentar de Inquérito. Wilson Bicalho acabou por pedir que a audição decorra à porta fechada.

"Visto que as imagens são recortadas e utilizadas nos órgãos de comunicação social de forma desumana invoco o artigo 15º e oponho-me à transmissão desta sessão", disse.



O pedido acabou rejeitado pelos grupos parlamentares.



Na intervenção inicial, Wilson Bicalho acusou ainda os deputados portugueses de “jogos de bastidores” e de terem confrontado” cobardemente” a mãe das gémeas na audição da passada sexta feira.

O advogado dá como exemplo os documentos mencionados na audição anterior que diziam que o pedido da mãe das crianças para ter acesso a um medicamento no Brasil, teria entrado na justiça a 26 de agosto de 2019, quando os documentos reais mostram ue deu entrada a 17 de setembro desse ano. Acrescentando que em Portugal, o processo para ter acesso ao Zolgensma data 10 de dezembro de 2019. “A consulta aconteceu a 5 de dezembro e no dia 10 ainda tentava o acesso ao medicamento”, disse.

Depois de críticas dos grupos parlamentares sobre os adjetivos utilizados pelo advogado, Wilson Bicalho acaba por pedir desculpa à comunicação social.