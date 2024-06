Ministra da Saúde promete apresentar aos sindicatos o melhor que tem para oferecer

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, comprometeu-se esta sexta-feira a levar às negociações da próxima semana com os sindicatos "o melhor" que o Governo tem para oferecer em termos de revalorização e dignificação das carreiras destes profissionais.

Durante a interpelação ao executivo PSD/CDS-PP que decorreu esta sexta-feira no parlamento, a pedido do BE, sobre "Um plano de emergência para o Plano de Emergência da Saúde apresentado pelo Governo", Ana Paula Martins foi questionada sobre as negociações com sindicatos que representam os profissionais do setor da saúde.

"A nossa resposta é sim: queremos muito negociar. Neste momento são as carreiras especiais, a partir de setembro serão as outras carreiras gerais", começou por responder à deputada do PCP, Paula Santos.

De acordo com a ministra da Saúde, a razão do adiamento para as reuniões que estavam inicialmente marcadas para a semana que hoje termina teve que ver "com questões de agenda", mas também com outro aspeto.

"O Governo - todo ele, não só a Saúde - está a fazer um trabalho profundo de avaliação com o Ministério das Finanças e Administração Pública para colocarmos em cima da mesa nas reuniões da próxima semana o melhor que temos para oferecer aos profissionais no âmbito, não só da revalorização das suas carreiras, mas também na dignificação das suas carreiras", comprometeu-se.