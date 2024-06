Experiência de Costa é a "essência" do presidente do Conselho Europeu, diz Montenegro

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, felicita a eleição de António Costa para a presidência do Conselho Europeu.

Em conferência de imprensa, em Bruxelas, Luís Montenegro disse que António Costa reúne características que são a “essência do exercício” do alto cargo na União Europeia.

“António Costa reúne a experiência, a capacidade de diálogo, de concertação, de construção de pontes entre as famílias políticas, que é a essência do exercício da função de presidente do Conselho Europeu”, declarou o chefe do Governo.

Após o jantar do Conselho Europeu de Bruxelas, Luís Montenegro revelou que António Costa obteve um “apoio muito maioritário” por parte dos chefes de Estado e de Governo da UE na reunião desta quinta-feira. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, terá votado contra.