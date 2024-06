Costa quer "construir unidade" no Conselho Europeu em "momentos difíceis"

Intervindo por videoconferência na conferência de imprensa após a cimeira europeia que decorreu esta quinta-feira em Bruxelas, aquele que será o primeiro português a assumir a liderança do Conselho Europeu comprometeu-se "a pôr em prática a agenda estratégica do Conselho Europeu" e em concentrar-se "nos cidadãos".

"A Europa e todos nós estamos a enfrentar momentos difíceis, sim, mas a União Europeia demonstrou a sua resiliência no passado, encontrando sempre força na unidade e, por isso, construir unidade entre os Estados-membros será a minha principal prioridade quando assumir o meu cargo em dezembro", declarou António Costa.

O agora eleito presidente do Conselho Europeu, António Costa , afirma que a sua principal prioridade para o cargo que assume a partir de dezembro é "construir unidade" entre os países da União Europeia (UE), perante "momentos difíceis".

O socialista António Costa foi hoje eleito pelos chefes de Estado e de Governo da UE como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio a partir de 1 dezembro de 2024, foi anunciado em Bruxelas.

A decisão foi adotada numa reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, na qual os líderes da UE propuseram também o nome de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, que depende porém do aval final do Parlamento Europeu, e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sujeita à eleição pelos eurodeputados de todo o colégio de comissários.

Falando sobre Von der Leyen e Kallas, António Costa destacou que as duas responsáveis "são europeias notáveis", dizendo esperar uma "colaboração muito bem-sucedida".

Após a demissão na sequência de investigações judiciais, o ex-primeiro-ministro português António Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, a instituição da UE que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu, numa nomeação feita por maioria qualificada (55% dos 27 Estados-membros, que representem 65% da população total).

António Costa será o primeiro português e o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu.