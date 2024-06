Costa no Conselho Europeu é "magnifica decisão para a Europa e para Portugal"

O Presidente da República considera que a eleição de António Costa para presidente do Conselho Europeu é uma "magnifica decisão para a Europa e também para Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu através de um comunicado divulgado no site da Presidência poucos minutos depois de a notícia ser conhecida. "O Presidente da República saúda as decisões de hoje do Conselho Europeu que, na sequência das eleições europeias de 9 de março, abrem caminho à continuidade do regular funcionamento das instituições europeias, a bem do nosso projeto comum de construção de um futuro em conjunto, em paz e em bem-estar social", refere a nota oficial de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a eleição de António Costa para líder do Conselho Europeu é "uma magnifica decisão para a Europa e também para Portugal". "O compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o Presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções, a bem de todos nós", sublinha o chefe de Estado.

O primeiro-ministro também já felicitou António Costa através de uma mensagem publicada nas redes sociais. Em conferência de imprensa, em Bruxelas, Luís Montenegro disse que António Costa reúne características que são a “essência do exercício” do alto cargo na União Europeia.

Luís Montenegro acrescenta que "a Europa enfrenta grandes desafios e contaremos com todos para defender uma União Europeia mais coesa, capaz de construir pontes para que os Estados possam dar às pessoas as respostas de que elas precisam". A eleição de António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu é "um enorme orgulho para Portugal e para o Partido Socialista", afirma o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos. "Um enorme orgulho para Portugal e para o Partido Socialista. Parabéns, António Costa!", destacou Pedro Nuno Santos na rede social X, onde partilhou um vídeo de felicitação com momentos do antigo primeiro-ministro com outros líderes europeus ou na Europa.

António Costa é a "pessoa mais qualificada para este momento" - Mariana Vieira da Silva

Em declarações à Renascença, a socialista Mariana Vieira da Silva considera que este é um "dia importante para o país e muito importante para a União Europeia, que vive momentos de desafio”. António Costa é a “pessoa mais capacitada e qualificada para este momento de negociação, de criar pontes e de criar um diálogo entre os diversos países”. "É bom para Portugal”, diz Durão Barroso

“Acho sinceramente que isto é bom para Portugal”, afirma na CNN Portugal o social-democrata Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, sobre a eleição de António Costa. “É bom em termos de prestígio, o que conta nas relações internacionais, termos portugueses presidente da Comissão Europeia, presidente do Conselho Europeu, secretário-geral das Nações Unidas, mas no que respeita à União Europeia é muito importante, porque o presidente da Comissão Europeia tem que defender o interesse europeu e o presidente do Conselho Europeu tem que procurar o consenso entre todos os governos, mas estará lá com uma sensibilidade portuguesa", sublinha.