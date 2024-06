António Costa tem visão “progressista” da UE, diz Marta Temido

Questionada se vai votar a favor da nomeação de Ursula von der Leyen para a presidência da Comissão Europeia, a chefe da delegação do PS na bancada socialista e democrata do Parlamento Europeu responde com um “nim”.

António Costa é a “pessoa mais capacitada e qualificada para este momento de negociação, de criar pontes e de criar um diálogo entre os diversos países”, afirma a ex-ministra da Presidência.

António Costa foi eleito presidente do Conselho Europeu. O acordo foi fechado no encontro desta quinta-feira à noite, em Bruxelas, com os chefes de Estado e do Governo da União Europeia.

O antigo primeiro-ministro de Portugal é o primeiro socialista a assumir o cargo de presidente do Conselho Europeu. Toma posse em dezembro e vai suceder ao belga Charles Michel.