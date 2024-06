Nuno Melo defende que reforço da Defesa na CPLP ganha prioridade estratégica

O ministro da Defesa Nacional considerou esta quinta-feira que o reforço da dimensão da defesa na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ganha relevância e prioridade estratégica perante os riscos e desafios nos espaços de lusofonia.

Nuno Melo falava na cerimónia de encerramento do exercício Felino 2024 que decorreu em Portugal e envolveu cerca de 200 militares de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste e Portugal.

"O reforço da dimensão da defesa da CPLP ganha relevância e prioridade estratégica para a política de defesa nacional perante os riscos e desafios que impendem sob os espaços de lusofonia, que devem ser de paz, e perante a deterioração da situação securitária nos contextos geopolíticos em que a CPLP se insere", disse.

O ministro destacou que a componente de defesa da CPLP tem evoluído significativamente nos últimos anos, desenvolvendo-se através de exemplos práticos de cooperação militar, capacitação multinacional e incremento de interoperabilidade.

"Com mais um exercício felino alcança-se dois grandes objetivos: afirmar a credibilidade da projeção internacional da CPLP e reforçar a capacidade das forças armadas da CPLP para participar em missões de apoio à paz, ajuda humanitária e gestão de crises quer do âmbito da CPLP como das Nações Unidas", disse.

Para Nuno Melo, a participação de militares de Estados da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) no exercício Felino 2024 renova a esperança do fortalecimento de laços de cooperação entre estes países.

Numa alusão à frase de Fernando Pessoa "a minha pátria é a língua portuguesa", Nuno Melo destacou essa dimensão de ligação entres os Estados da CPLP, considerando que a língua é um elemento unificador da pluralidade.

"A língua está em muitos continentes, representada em muitos países com vários povos, todos eles nossos irmãos. Volvidos 28 da constituição da CPLP estamos juntos a cooperar na defesa dos valores da paz e nos princípios plasmados na carta das Nações Unidas", frisou.

O treino do exercício Felino 24 decorreu nas instalações da Escola de Fuzileiros, em Vale de Zebro, no Barreiro, na Base Aérea N.º 6 e no Campo de Tiro, em Alcochete, com o objetivo de preparar um Estado-Maior de uma Força Tarefa Conjunta e Combinada.

Os exercícios militares da série "FELINO" visam aumentar o treino e incrementar a interoperabilidade das Forças Armadas dos Estados-Membros da CPLP em Operações de Apoio à Paz e de Ajuda Humanitária, conduzidas sob a égide da Organização das Nações Unidas.

Em 2025 o exercício decorrerá na Guiné Equatorial.

Além do ministro da Defesa Nacional, o evento contou com a presença dos Chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Portugal, de Angola e de Timor-Leste, entre outras entidades civis e militares.