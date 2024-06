Montenegro sereno: "As coisas estão bem encaminhadas" para a nomeação de Costa

O apoio da italiana Giorgia Meloni aos três nomes que vão ocupar os cargos de topo na Europa — incluindo o de António Costa para a presidência do Conselho Europeu — não é obrigatório, mas será importante. Ao contrário do que acontece com o antigo primeiro-ministro português, que se for nomeado esta quinta-feira presidente do Conselho Europeu tem o cargo garantido, Ursula von der Leyen (para a presidência da comissão), Roberta Metsola (para a presidência do Parlamento Europeu) e Kaja Kallas (para a chefia da diplomacia europeia) precisam do carimbo dos eurodeputados em Estrasburgo — o que deverá acontecer a 17 de Julho e por voto é secreto.



À chegada ao Conselho Europeu, Luís Montenegro sublinhou isso mesmo: será importante ampla base de apoio aos nomes propostos para os chamados top jobs europeus, para que depois não existam surpresa.

"Há uma convergência das principais famílias politicas, mas este processo implica um grau de compromisso elevado", começou por dizer o primeiro-ministro.

"Nomeadamente porque ainda falta, depois, no Parlamento Europeu a aprovação da candidatura da presidente da Comissão, e também da própria Presidente do Parlamento Europeu. E é natural que possamos assistir a um processo de alargamento da base de apoio para essas candidaturas. Aquilo que se pretende é que sejam bem sucedidas", acrescentou Montenegro.

O primeiro-ministro português diz aguardar com serenidade pela decisão do Conselho Europeu, mas vai dizendo que as coisas estão bem encaminhadas, também para António Costa. "Aquilo que me parece é que devemos aguardar com serenidade o desenvolvimento dessa discussão e também o processo de decisão", sublinhou o chefe de Governo.

"Creio que, sob o ponto de vista do que são as nossas pretensões, as coisas estão bem encaminhadas. Espero que as decisões possam ser tomadas hoje [quinta-feira], e possam corresponder àquilo que é o nosso desejo. Ou seja, propor ao Parlamento Europeu Ursula von der Leyen, como candidata a presidente da Comissão Europeia, e aprovar António Costa como presidente do Conselho", além da designação primeira-ministra estónia para a Alta Representante para a Política Externa.

Presente, no início deste Conselho Europeu, está o Presidente da Ucrânia. Zelensky assina com os 27 um acordo de Segurança e está em Bruxelas, sobretudo, para agradecer o arranque formal das negociações para a adesão do seu país à União Europeia. Foi, de resto, o que sublinhou Volodimyr Zelensky à chegada, ao lado do ainda presidente do Conselho Charles Michel: "Muito obrigado a todos os líderes europeus por este passo histórico."

O Presidente da Ucrânia sabe que a caminhada começa durante uma guerra, mas declara-se, desde já, ansioso pelos próximos passos.