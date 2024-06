Ministra da Justiça reitera que próximo PGR deve dignificar a Justiça

"Os tempos modernos já não se compatibilizam com a ideia de que podemos estar fechados nos nossos gabinetes e não comunicarmos com os cidadãos nas sedes próprias", pedindo que se inaugure "uma nova era".

No programa Justiça Cega, da Rádio Observador, a ministra garantiu que o Governo não tem dúvidas sobre o perfil para o novo procurador-geral da República (PGR), que terá de ser de "liderança e de comunicação".

Na entrevista , a ministra admite que há uma "certa descredibilização" do Ministério Público e quer que o próximo Procurador-Geral da República inicie "uma nova era" e "ponha ordem na casa".

A ministra da Justiça reiterou esta que o próximo procurador-geral da República deve ter capacidade de comunicação, mas também contribuir para a "dignificação da Justiça", para eliminar "ambiente de crispação" e exercer funções "em linha com a Constituição".

Na rede social, Rita Alarcão Júdice, reiterou o que disse na entrevista, afirmando que "o novo PGR terá de ser alguém que reúna as condições técnicas necessárias, mas sobretudo com boa capacidade de liderança, de organização, de gestão de equipas e de comunicação" e "alguém que tenha a capacidade de inaugurar uma nova era na relação com os cidadãos".

Depois de ter dito ao Observador que o próximo líder do Ministério Público deve ser alguém capaz de "pôr ordem na casa" -- ideia que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) já rejeitou -- na rede social X foi mais longe na definição do perfil pretendido.

"Alguém que possa contribuir para a dignificação da Justiça -- alguém que tenha a capacidade de eliminar o ambiente de crispação, de tensão e de pressão. Alguém que saiba exercer as suas funções em linha com a Constituição", disse.

Depois de o presidente do SMMP, Paulo Lona, ter rejeitado a necessidade de "por ordem na casa", mas reconhecido a necessidade de o Ministério Público comunicar melhor, o Chega anunciou a intenção de chamar a ministra ao parlamento para explicar as declarações e a expressão "pôr ordem na casa", que considera que "não se coaduna com o sistema democrático" nem " com o sistema de separação de poderes".

Vários partidos pediram nos últimos dias a ida da PGR, Lucília Gago, ao parlamento, depois de terem sido divulgadas escutas que envolvem o ex-primeiro-ministro António Costa no âmbito da Operação Influencer, mas não diretamente relacionadas com esse processo, que levou à queda do Governo e a eleições legislativas antecipadas em março.