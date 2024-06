Costa presidente do Conselho Europeu é "enorme orgulho para Portugal", diz Pedro Nuno Santos

A eleição de António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu é "um enorme orgulho para Portugal e para o Partido Socialista", afirma o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos.

"Um enorme orgulho para Portugal e para o Partido Socialista. Parabéns, António Costa!", destacou Pedro Nuno Santos na rede social X, onde partilhou um vídeo de felicitação com momentos do antigo primeiro-ministro com outros líderes europeus ou na Europa.

Já o presidente do Partido Socialista, Carlos César, sublinhou o "reconhecimento das capacidades políticas e diplomáticas" de António Costa, logo depois de ter sido noticiada a eleição do anterior primeiro-ministro português para o cargo de presidente do Conselho Europeu, pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, com um mandato de dois anos e meio.

"Junta-se, num alto cargo internacional, a outro socialista português, António Guterres. Parabéns Portugal!", destacou, numa publicação na rede social Facebook.