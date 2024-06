Costa no Conselho Europeu é "magnifica decisão para a Europa e para Portugal"

Luís Montenegro acrescenta que "a Europa enfrenta grandes desafios e contaremos com todos para defender uma União Europeia mais coesa, capaz de construir pontes para que os Estados possam dar às pessoas as respostas de que elas precisam".

"O compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o Presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções, a bem de todos nós", sublinha o chefe de Estado.

"O Presidente da República saúda as decisões de hoje do Conselho Europeu que, na sequência das eleições europeias de 9 de março, abrem caminho à continuidade do regular funcionamento das instituições europeias, a bem do nosso projeto comum de construção de um futuro em conjunto, em paz e em bem-estar social", refere a nota oficial de Belém.

"É bom para Portugal”, diz Durão Barroso



“Acho sinceramente que isto é bom para Portugal”, afirma na CNN Portugal o social-democrata Durão Barroso, antigo presidente da Comissão Europeia, sobre a eleição de António Costa.

“É bom em termos de prestígio, o que conta nas relações internacionais, termos portugueses presidente da Comissão Europeia, presidente do Conselho Europeu, secretário-geral das Nações Unidas, mas no que respeita à União Europeia é muito importante, porque o presidente da Comissão Europeia tem que defender o interesse europeu e o presidente do Conselho Europeu tem que procurar o consenso entre todos os governos, mas estará lá com uma sensibilidade portuguesa", sublinha.

Durão Barroso acredita que António Costa no Conselho Europeu "procurará evitar qualquer coisa que veja contra os nossos interesses e valores".

"Pelo simples facto de lá estar, os outros governos vão tentar não por propostas que possam de alguma forma ser vistas negativamente no país do presidente do Conselho Europeu. É assim que se constrói a influência”, argumenta Durão Barroso.

"Orgulho para Portugal e para o PS"

O presidente do PS, Carlos César, recebeu com "grande satisfação pessoal" a notícia da eleição de António Costa.

"É o reconhecimento das capacidades políticas e diplomáticas do antigo líder do PS. Junta-se, num alto cargo internacional, a outro socialista português, António Guterres. Parabéns Portugal", escreve Carlos César na rede social Facebook.

O presidente do PS aproveita para deixar algumas farpas ao PSD: "O governo da AD lá cumpriu as suas obrigações, apoiando, como não podia deixar de o fazer, a candidatura do anterior primeiro ministro. Imagino como isso lhes deve ter custado. Contrariados, mas…”é a vida”!", conclui.

O Partido Socialista também já felicitou António Costa através das redes sociais. "Um enorme orgulho para Portugal e para o Partido Socialista. Parabéns, António Costa!", pode ler-se na publicação.

[em atualização]