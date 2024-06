Câmara de Lisboa responde a presidente da AGIF: “Risco zero” de incêndio em Monsanto só tirando “as árvores todas”

“Não há risco zero de incêndio” no parque florestal de Monsanto, considerado o pulmão verde de Lisboa — isto é admitido logo à partida pela diretora municipal de Ambiente, Estrutura Verde e Clima, Catarina Freitas em conversa com a Renascença.



Mas, convidada a comentar as declarações do presidente da Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), que, em declarações ao programa Hora da Verdade da Renascença e do jornal Público defende a urgência em fazer uma limpeza ao parque de Monsanto, Catarina Freitas refuta o dramatismo de Tiago Oliveira.

“Naturalmente, que, na época de incêndios, as nossas equipas entram no terreno para fazerem a limpeza das faixas de gestão de combustível, para fazerem desbaste de áreas de prado, para fazerem podas de árvores, para permitir que não haja nenhum condicionante à circulação de viaturas de emergência”, garante a responsável municipal.

Com ironia, Catarina Freitas justifica que se se quiser “risco zero” de incêndio na mata de Monsanto, em Lisboa, “então, se calhar” é preciso “tirar as árvores todas, não é? É a única forma de evitar o incêndio”.

Da polícia montada ao quartel dos sapadores bombeiros no interior de Monsanto

Apelando à “tranquilidade” dos habitantes de Lisboa, Catarina Freitas contabiliza o rol de meios de vigilância e de prevenção de um potencial incêndio no parque de Monsanto.

Há equipas multidisciplinares, que integram engenheiros florestais, agrónomos, arquitetos paisagistas, engenheiros biofísicos, biólogos e meios de “resposta rápidos a situações de emergência”, sediados dentro do parque, “não só” o Serviço Municipal de Proteção Civil, mas também existe um quartel do Regimento dos Sapadores de Bombeiros de Lisboa, explica Catarina Freitas.

Além disso, a autarquia conta com a Polícia Florestal que faz vigilância montada a cavalo, existe uma esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) no Alto do Duque e um sistema de videovigilância com câmaras que “estão quase no perímetro exterior do parque, mas também no interior”, explica a responsável municipal.

Para além dos meios de vigilância, o parque possui um sistema de hidrantes e de marcos de incêndio, uma rede de depósitos de água e uma rede de caminhos e de pistas para a circulação de veículos de emergência.