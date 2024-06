António Costa é o novo presidente do Conselho Europeu

António Costa foi eleito presidente do Conselho Europeu, avançaram à Renascença fontes europeias. O acordo foi fechado no encontro desta quinta-feira à noite, em Bruxelas, com os chefes de Estado e do Governo da União Europeia.

O antigo primeiro-ministro de Portugal é o primeiro socialista a assumir o cargo de presidente do Conselho Europeu. Deverá tomar posse em dezembro e vai suceder ao belga Charles Michel.

Além de António Costa, o Conselho Europeu aprovou Ursula von der Leyen para presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas para chefe da diplomacia europeia e Roberta Metsola para novo mandato como presidente do Parlamento Europeu.

Os nomes de Von der Leyen, Kaja Kallas e Roberta Metsola ainda terão de receber a luz verde do Parlamento Europeu, o que deverá acontecer no próximo mês, em Estrasburgo. António Costa não precisa de ser aprovado pelos eurodeputados.



A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, terá votado contra os nomes de António Costa e Kaja Kallas, avança uma fonte citada pelo jornal Corriere della Sera.

Desconhece-se até ao momento qual foi a posição assumida pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán.

Não se sabe se existiu um consenso mais alargado, ou se a decisão foi apenas tomada por uma maioria qualificada dos votos. Não se sabe se existiram votos contra. O que se sabe é que António Costa vai mesmo ser presidente do Conselho Europeu.

"Magnifica decisão para a Europa e para Portugal"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já saudou a eleição de António Costa para presidente do Conselho Europeu.

"O Presidente da República saúda as decisões de hoje do Conselho Europeu que, na sequência das eleições europeias de 9 de março, abrem caminho à continuidade do regular funcionamento das instituições europeias, a bem do nosso projeto comum de construção de um futuro em conjunto, em paz e em bem-estar social", refere a Presidência da República, em comunicado.



Marcelo Rebelo de Sousa considera que a eleição de António Costa para líder do Conselho Europeu é "uma magnifica decisão para a Europa e também para Portugal".

"O compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o Presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções, a bem de todos nós", sublinha o Presidente.

[em atualização]