António Costa assume Conselho Europeu com "forte sentido de missão"

"É com um forte sentido de missão que assumirei a responsabilidade de ser o próximo Presidente do Conselho Europeu", afirma António Costa na rede social X.



O antigo primeiro-ministro português agradece a confiança manifestada pelos membros do Conselho Europeu.

"Como Presidente do Conselho Europeu, a partir de 1 de Dezembro, estarei totalmente empenhado em promover a unidade entre todos os 27 Estados-Membros e centrado em colocar no caminho certo a Agenda Estratégica, que o #EUCO aprovou hoje e fornecerá orientações à União Europeia União durante os próximos cinco anos", sublinha António Costa.

O presidente eleito do Conselho Europeu também congratula a aprovação de Ursula von der Leyen para a Comissão Europeia e de Kaja Kallas para chefe da diplomacia europeia.

"Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com eles, num espírito de cooperação leal entre as instituições europeias", refere António Costa.



O político português agradeceu também a Charles Michel, o presidente cessante do Conselho Europeu, pelo "seu imenso empenho" ao serviço da União Europeia.

[em atualização]