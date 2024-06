António Costa assume Conselho Europeu com "forte sentido de missão" para "promover unidade"

"Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com eles, num espírito de cooperação leal entre as instituições europeias", refere António Costa.

"Como Presidente do Conselho Europeu , a partir de 1 de Dezembro, estarei totalmente empenhado em promover a unidade entre todos os 27 Estados-Membros e centrado em colocar no caminho certo a Agenda Estratégica, que o #EUCO aprovou hoje e fornecerá orientações à União Europeia União durante os próximos cinco anos", sublinha António Costa.

"É com um forte sentido de missão que assumirei a responsabilidade de ser o próximo Presidente do Conselho Europeu", afirma António Costa na rede social X.

O político português agradeceu também a Charles Michel, o presidente cessante do Conselho Europeu, pelo "seu imenso empenho" ao serviço da União Europeia.

António Costa foi eleito presidente do Conselho Europeu. O acordo foi fechado no encontro desta quinta-feira à noite, em Bruxelas, com os chefes de Estado e do Governo da União Europeia.



O antigo primeiro-ministro de Portugal é o primeiro socialista a assumir o cargo de presidente do Conselho Europeu. Vai tomar posse em dezembro e suceder ao belga Charles Michel.



Além de António Costa, o Conselho Europeu aprovou Ursula von der Leyen para presidente da Comissão Europeia, Kaja Kallas para chefe da diplomacia europeia e Roberta Metsola para novo mandato como presidente do Parlamento Europeu.

Os nomes de Von der Leyen, Kaja Kallas e Roberta Metsola ainda terão de receber a luz verde do Parlamento Europeu, o que deverá acontecer no próximo mês, em Estrasburgo. António Costa não precisa de ser aprovado pelos eurodeputados.



A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, terá votado contra os nomes de António Costa e Kaja Kallas, avança uma fonte citada pelo jornal Corriere della Sera.