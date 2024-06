Parlamento Europeu. Ana Catrina Mendes eleita "vice" da bancada socialista

A eurodeputada Ana Catarina Mendes foi eleita esta quarta-feira vice-presidente do grupo parlamentar dos socialistas no Parlamento Europeu,

A Renascença confirmou a informação junto da própria dirigente do PS e ministra de António Costa.

Por seu lado, João Cotrim de Figueiredo foi eleito vice-presidente da bancada liberal do Parlamento Europeu (PE).

Cotrim de Figueiredo será um dos oito vice-presidentes do Renovar a Europa, a bancada liberal do PE, que agora tem 75 membros incluindo dois portugueses.

Numa publicação na rede social Twitter, a Iniciativa Liberal anunciou que “João Cotrim Figueiredo foi hoje eleito vice-presidente do grupo parlamentar dos liberais europeus”, ao obter 48 votos em 71.

A informação foi confirmada à agência Lusa por fonte dos liberais europeus,

João Cotrim de Figueiredo chegou a apresentar a sua candidatura à presidência do Renovar a Europa, mas quatro horas depois retirou-se após “discussões francas e frutíferas” com a presidente do grupo político, a eurodeputada francesa Valérie Hayer.