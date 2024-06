​Luís Montenegro atribui a PS e Chega responsabilidade pelas contas públicas

(Em atualização)

O primeiro-ministro diz que a situação deixada pelo Governo anterior não corresponde à situação que era apresentada publicamente, afirmando que os cofres não estavam “cheios” e o país não “nadava em dinheiro”. Luís Montenegro falava na sua intervenção inicial no debate quinzenal, no Parlamento.



Luís Montenegro assegura, contudo “não haver razão para alarme”. Apesar disso, refere que o anterior primeiro-ministro terminou a legislatura com défice, apesar de o PS ter tentado “confundir o país” acusando o governo do PS de ter gasto 50% da dotação provisional do Ministério das Finanças, além de ter tomado medidas sem “cabimento orçamental”.

À semelhança do que já foi dito pelo ministro do Estado e Finanças, Luís Montenegro diz que o atual Governo tenciona terminar com “contas públicas positivas”.

Sobre o fim das portagens, Luís Montenegro fala em irresponsabilidade “que foi a junção de vontades do Chega e do PS”.

O primeiro-ministro defende a redução das portagens em regiões com baixa densidade e critica a “isenção total”, diz. “O que dirão hoje os habitantes de Loures, da Maia, da Póvoa de Varzim que pagam portagens todos os dias face à disparidade que é isentar totalmente uns e não cuidar sequer de outros”, acrescentou.



Pedro Nuno Santos agradece ao Governo apoio à nomeação de António Costa para Conselho Europeu . “Motivo de regozijo para nós”

O deputado e secretário geral do PS congratula-se com o avanço do nome de António Costa para o Conselho Europeu. “Queria agradecer apoio Português à nomeação de António Costa”, disse Pedro Nuno Santos que se refere ao antigo primeiro-ministro como “um político com experiência e peso político” que o cargo necessita.