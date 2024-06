​Luís Montenegro atribui a PS e Chega responsabilidade pelas contas públicas

À semelhança do que já foi dito pelo ministro do Estado e Finanças, Luís Montenegro diz que o atual Governo tenciona terminar com “contas públicas positivas”.

Sobre o fim das portagens, Luís Montenegro fala em irresponsabilidade “que foi a junção de vontades do Chega e do PS”.

O primeiro-ministro defende a redução das portagens em regiões com baixa densidade e critica a “isenção total”, diz. “O que dirão hoje os habitantes de Loures, da Maia, da Póvoa de Varzim que pagam portagens todos os dias face à disparidade que é isentar totalmente uns e não cuidar sequer de outros”, acrescentou.



Pedro Nuno Santos agradece apoio à nomeação de António Costa

Durante a sua intervenção, Pedro Nuno Santos, deputado e secretário-geral do PS, não deixou passar em branco a nomeação de António Costa para o Conselho Europeu (decisão que só será oficializada na quinta-feira). “Queria agradecer o apoio português à nomeação de António Costa”, disse o socialista, referindo-se ao antigo primeiro-ministro como “um político com experiência e com o peso político” que o cargo necessita.

Pedro Nuno Santos realçou ainda o facto de, além de António Costa no Conselho Europeu, o secretário-geral da ONU ser português e socialista. “É motivo de orgulho para Portugal e para o PS, e é motivo de regozijo para nós."

Na resposta ao líder do PS, Luís Montenegro reafirmou que o governo "apoiou, apoia e apoiará sempre" o nome de António Costa para o Conselho Europeu. Aliás, o primeiro-ministro sublinhou que era importante que o país apoiasse Costa, já que o antigo chefe de Governo "é o melhor socialista dos que estão em condições de ser candidatos a presidentes do Conselho Europeu” — uma ideia que já tinha defendido nos últimos dias.

Montenegro elogiou mesmo o percurso de António Costa, dizendo reconhecer a sua experiência política: “Foi membro do Governo em quatro funções diferentes e presidente da maior câmara do país.”

Luís Montenegro, numa referência à postura do Chega, que se recusa a apoiar o nome do português para o Conselho Europeu, diz estar à vontade para falar de António Costa porque lhe fez oposição, enquanto outros “ainda não estavam sentados “ no Parlamento, ou estavam atrás dele próprio “com a bandeira a apoiar”, referindo-se a alguns deputados do Chega que já passaram pelo PSD. PS e PSD alinhados nas críticas aos “inquéritos que se arrastam” Os inquéritos sem fim foram outro dos temas do debate quinzenal e que juntaram as vozes de socialistas e social-democratas. Para Pedro Nuno Santos, cabe ao poder político a responsabilidade pelo “bom funcionamento judicial”, criticando os inquéritos abertos que “se arrastam anos e anos”. Por tudo isto, Pedro Nuno Santos considera que os prazos devem ser revistos. O secretário-geral do PS critica também a “sistemática violação do segredo de justiça e a divulgação" de escutas telefónicas, defendendo que é preciso regulá-las. “Não podemos fazer de conta e assobiar para o lado”, diz. Alinhado com o líder do PS, Luís Montenegro garantiu que o governo está disponível para aprofundar as regras do direito penal, concordando com a necessidade de rever os prazos. Não “se pode estar eternamente a ser investigado por um crime“, defendeu Montenegro. Ventura critica apoio a Costa e defende fim das portagens Se Pedro Nuno Santos fez o elogio ao apoio que a AD deu a António Costa, André Ventura fez o inverso. O líder do Chega criticou o primeiro-ministro por tê-lo feito, principalmente depois das críticas que Montenegro lançou a Costa, enquanto esteve na oposição.

Na resposta, Luís Montenegro manteve o que tinha dito antes: considera ter condições para reconhecer as qualidades de António Costa, e argumentando que o antigo primeiro-ministro será melhor presidente do Conselho Europeu do que foi chefe de Governo.

Respondendo às críticas de Montenegro, André Ventura sublinha que não era atrás dele, de Luís Montenegro, que estava, mas de outro primeiro-ministro (Pedro Passos Coelho), que “coraria de vergonha” ao ouvir Montenegro apoiar António Costa.

De resto, o deputado do Chega acusou ainda o Governo de apresentar “medidas de cartaz” nas últimas semanas.

Sobre as portagens, outro dos temas que tem aquecido o debate quinzenal, André Ventura diz que “não ficará pedra sobre pedra”. E, depois de uma troca de acusações com Montenegro sobre os resultados nas eleições europeias, Ventura garante que o seu partido vai “acabar com todas as portagens em Portugal”.

“Nem mais uma!”, acrescentou.