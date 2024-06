Presidente dos socialistas no PE admite que Scholz "está a trabalhar" para nomeação de Costa

A presidente dos Socialistas e Democratas (S&D) rejeitou esta terça-feira comentar o acordo preliminar alcançado entre os negociadores para a nomeação de Costa no Conselho Europeu, mas disse que o chanceler alemão "está a trabalhar" para isso.

Questionada sobre o acordo preliminar que está a ser avançado por vários órgãos de comunicação social para a nomeação do socialista António Costa para presidente do Conselho Europeu, Iratxe García não respondeu.

A presidente do S&D reeleita hoje comentou apenas que "Os nossos negociadores estão a falar com os das outras famílias políticas. Olaf Scholz tem estado a negociar no Conselho [Europeu] e está a trabalhar" nesse sentido.

"Vamos fazer a nossa parte no Parlamento Europeu", completou.

Iratxe García foi reeleita presidente do S&D e recusou que os socialistas europeus negoceiem com a extrema-direita. Apontando baterias ao Partido Popular Europeu (PPE), a eurodeputada espanhola do PSOE de Pedro Sánchez.

Os seis chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) que, no Conselho Europeu, estão a negociar os cargos de topo, incluindo a nomeação de António Costa, chegaram hoje a acordo preliminar, avançaram fontes europeias à Lusa. Depois de uma primeira tentativa falhada para acordo no jantar informal de líderes da UE a 17 de junho passado, estes negociadores (de centro-direita, socialistas e liberais) têm estado em conversações sobre os cargos de topo europeus no próximo ciclo institucional, discutindo-se o nome de António Costa para a liderança do Conselho Europeu, o de Ursula von der Leyen para segundo mandato na Comissão Europeia e o da primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para chefe da diplomacia comunitária.

Segundo fontes europeias, os negociadores chegaram a acordo partidário (que é preliminar) sobre estes nomes após uma reunião por videoconferência na segunda-feira à noite, que incluem também o de Roberta Metsola, que deverá ser reconduzida no cargo de presidente do Parlamento Europeu, apesar de não fazer oficialmente parte do pacote por não ser escolhida pelo Conselho Europeu.

Os negociadores são, pelo Partido Popular Europeu, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk; pelos Socialistas, o chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o chanceler alemão Olaf Scholz; e pelos Liberais, o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro neerlandês, Mark Rutte.