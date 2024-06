Caso das gémeas. Nuno Rebelo de Sousa depõe a 3 de julho

Nuno Rebelo de Sousa vai depor na comissão de Inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras.

A indicação foi avançada ao Parlamento pelos advogados do filho do Presidente da República e confirmada à Renascença junto do presidente da comissão parlamentar de inquérito, Rui Paulo Sousa.

Nuno Rebelo de Sousa vai responder às perguntas dos deputados através de videoconferência no próximo dia 3 de julho, a partir das 14h00.

No entanto, a defesa insiste que Nuno Rebelo de Sousa “vai usar integralmente o seu direito ao silêncio".

Esta é uma indicação que está a ser avançada pelo jornal Observador.

Esta terça-feira, será a vez da ex-ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, ser ouvida no Parlamento sobre este caso.