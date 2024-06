Autarca de Tondela pede audiência a ministra sobre falhas na urgência hospitalar

A presidente da Câmara Municipal de Tondela, Carla Antunes Borges, pediu uma audiência à ministra da Saúde para falar das falhas que se têm verificado no funcionamento da urgência do Hospital Cândido de Figueiredo.

Durante a reunião pública do executivo municipal realizada esta terça-feira, Carla Antunes Borges disse que, já há "algum tempo", o assunto tem sido abordado com a administração da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões, que integra o Hospital Cândido de Figueiredo.

"Temos vindo, junto da administração da ULS Viseu Dão Lafões, a dar nota das nossas preocupações relativamente ao funcionamento da urgência de Tondela, funcionamento esse que cada vez estava a ser mais pressionado por força dos planos de contingência da urgência do hospital de Viseu e agora também mais recentemente pelo encerramento noturno da urgência de pediatria [desde 01 de junho]", afirmou.

Por estar preocupada com o que se tem passado nos serviços de urgência, quer de Tondela, quer de Viseu, a autarca social-democrata pediu audiências à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e também ao conselho de administração da ULS Viseu Dão Lafões, que está demissionário.

A última já se realizou, mas Carla Antunes Borges disse continuar preocupada, uma vez que, "de uma forma até estranha e até surpreendente, só agora, após as várias reuniões que houve ao longo destes anos com o conselho de administração é que, pela primeira", foi referido que "o que se passa com as urgências é um problema sistémico".

"Preocupamo-nos de uma forma profunda com o funcionamento das urgências de Tondela, entendemos que há necessidade de olhar para aquele serviço e encontrar soluções de maneira que os nossos cidadãos e todos os utentes daquela unidade hospitalar possam ser atendidos com acompanhamento profissional e dando resposta às suas necessidades de saúde", frisou a autarca.

Durante a reunião de câmara, Carla Antunes Borges avançou que estão a ser desenvolvidos trabalhos para mudar a Unidade de Saúde Familiar (USF) de Tondela para os contentores instalados junto ao Pavilhão Municipal, para que o atual edifício do centro de saúde possa ser requalificado.

Os trabalhos estão orçados em 1,7 milhões de euros e são financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).