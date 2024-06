António Costa mais perto de ser presidente do Conselho Europeu

Só falta mais um passo. Depois de as três principais famílias políticas europeias terem acertado agulhas sobre os nomes que devem ocupar os cargos de topo na União Europeia, António costa está mais perto de ser o próximo presidente do Conselho Europeu. Num encontro que juntou seis líderes europeus, do PPE, Socialistas, e Liberais, há fumo branco para que o nome de António Costa seja apresentado aos chefes de Estado e do Governo na cimeira que acontece dentro de dois dias.

Na quinta-feira, não será apenas Costa a ser aprovado (se não houver volte.faces), mas também Ursula von der Leyen e Kaja Kallas, segundo avançou, em primeira mão, o site Politico, citando fontes diplomáticas europeias, e que confirmam o cenário mais esperado.

Se não houver oposição, Ursula von der Leyen continuará a ser presidente da Comissão Europeia e a primeira-ministra da Estónia será chefe da diplomacia europeia, substituindo o espanhol Josep Borrell no cargo de Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança.



Para António Costa estará disponível o lugar de presidente do conselho Europeu – para o qual contava com o apoio do primeiro-ministro Luís Montenegro e da AD, e uma forte oposição do Chega de André Ventura.

Nesta primeira fase da negociação, o Partido Popular Europeu esteve representado pelo primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e pelo primeiro-ministro polaco, Donald Tusk — um dos que terão levantado maiores objeções ao nome de António Costa para presidente do Conselho Europeu, devido ao processo Influencer que corre em Portugal e onde o antigo primeiro-ministro foi ouvido como testemunha.

Os Socialistas estiveram representados pelo chefe de Governo espanhol, Pedro Sánchez, e pelo chanceler alemão, Olaf Scholz. O presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, representaram os Liberais.

Meloni de fora

Fora do grupo dos seis negociadores, ficou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, cujo grupo político no Parlamento Europeu — o Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus — passou a ser, depois das eleições de junho, a terceira maior força política.

No entanto, segundo o Politico, Itália irá receber uma pasta importante na Comissão Europeia.

Durante a campanha eleitoral para as eleições europeias, Von der Leyen mostrou-se disponível para entendimentos com o partido de extrema-direita de Meloni, o Fratelli d'Italia, mas os liberais e os grupos de centro-esquerda ameaçaram não apoiar um segundo mandato da alemã, caso selasse acordos com Meloni.

