Governo da Madeira destaca disponibilidade dos partidos e acredita na aprovação do Programa

O Governo da Madeira (PSD) vê "com esperança" a disponibilidade de PSD, CDS, PAN, Chega e IL para consensualizar medidas para o Programa do executivo, considerando que é possível a sua aprovação, afirmou esta segunda-feira o secretário regional da Educação.

"Nós vemos com esperança, acima de tudo, a disponibilidade de todos os partidos que aqui estiveram presentes e é nessa disponibilidade que nós acreditamos que é possível consensualizar as medidas para que o Programa do Governo possa ser viabilizado", declarou Jorge Carvalho, que tem a tutela dos assuntos parlamentares.

O executivo madeirense, representado por Jorge Carvalho, pelo chefe de gabinete do presidente do Governo Regional, Rui Abreu, e pelo secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, esteve hoje reunido com cinco dos sete partidos com assento parlamentar - PS e JPP rejeitaram o convite - para negociar a aprovação do Programa do Governo.

No final do encontro, o secretário da Educação indicou que o diálogo com os partidos vai continuar esta semana, com reuniões individuais com cada um. Questionado sobre a participação do PS e do JPP nas reuniões dos próximos dias, Jorge Carvalho disse que o executivo assumiu que a rejeição da reunião de hoje "foi uma posição final sobre este processo".